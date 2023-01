Vol d'American Airlines

Milers de vols a tot els Estats Units han hagut de ser suspesos temporalment o definitivament aquest dimecres al matí després d'una fallada informàtica al sistema de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) del país que ja ha estat solucionat.



Tots els avions han hagut de quedar-se a terra fins a nou avís, provocant un caos generalitzat als aeroports del país malgrat el compromís de les autoritats de treballar per resoldre l'incident com més aviat millor.



La mateixa FAA ha indicat en un comunicat que la seva Alerta de Missions Aèries (NOTAM) ha "fallat" al llarg del matí. És una alerta que conté informació essencial per als treballadors que operen els vols. "Les operacions a tot l'espai aeri nacional s'han vist afectades", ha recalcat la FAA.



Més tard, el mateix organisme ha confirmat al seu perfil oficial de Twitter el restabliment "gradual" dels vols als Estats Units. "Continuem investigant la causa del problema inicial", ha confirmat l'Administració Federal d'Aviació.



Les autoritats calculen que més de 4.000 vols s'han vist afectats i han patit demores en nombrosos punts del país, mentre que uns 700 han estat directament cancel·lats, cosa que ha aixecat la polèmica entre els passatgers, segons ha recollit la cadena de televisió NBC News .



El president del país, Joe Biden, ha indicat que ha mantingut una conversa amb el ministre de Transport, Pete Buttigieg, que li ha confirmat que de moment "es desconeixen les causes" de la sentència, segons una breu nota de la Casa Blanca.



"He parlat amb ell, li he demanat que m'informi directament així que sàpiguen què ha passat. No saben què ha passat, però esperen saber-ho en un termini d'unes hores per poder prendre les mesures necessàries", ha recalcat.