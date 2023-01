Arxiu - Escultures gregues exhibides al British Museum de Londres - DAVID CLIFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Arxiu

La ministra de Cultura britànica, Michelle Donelan , ha afirmat aquest dimecres que els marbres espoliats del Partenó pertanyen al Regne Unit, per la qual cosa no s'haurien de tornar a Grècia, i ha descartat els suposats contactes amb les autoritats gregues per a un intercanvi cultural.

"Obriria la porta a qüestionar tot el contingut dels nostres museus" , ha sentenciat Donelan en una entrevista amb la ràdio 4 de la cadena britànica BBC, afegint que aquest seria un "camí perillós" i seria com destapar la caixa de Pandora.

Les especulacions sobre un possible acord imminent sobre els Marbres d'Elgin s'han succeït els últims dies després que un diari grec informés de converses entre George Osborne, president del British Museum, i les autoritats gregues.

El British Museum, que acull una de les col·leccions de patrimoni històric més importants del món, estaria disposat així a fer un intercanvi pel qual Atenes recuperaria els marbres a canvi d'un préstec a Londres d'altres peces.

"(Osborne) no està disposat a tornar-los, bàsicament. Aquesta no és la seva intenció. No té cap desig de fer això. També s'ha discutit el concepte d'un préstec de 100 anys, que tampoc no és el que està planejant" , ha aclarit. aquest dimecres Donelan.

D'aquesta manera, ha afirmat que Osborne està d'acord que no s'haurien de tornar, ja que "pertanyen" al Regne Unit, on s'han cuidat "durant molt de temps". "On hem permès accedir a aquestes peces", ha assenyalat.

El Govern de Grècia sempre ha defensat que vol la devolució permanent del patrimoni a poder del British Museum, mentre que el museu s'inclina per algun tipus d'acord intermedi. De fet, l'Executiu del Regne Unit també va subratllar al desembre que no preveu reformar la llei que limita a casos molt excepcionals la restitució perpètua d'obres d'art.

Els Marbres d'Elgin són un dels principals atractius del British Museum, que també mostra altres peces de l'antiga Grècia i d'altres cultures històriques com l'egípcia.