El president dels Estats Units, Donald Trump / @EP

Un tribunal de Nova York ha imposat aquest divendres una multa d'1,6 milions de dòlars (1,4 milions d'euros) , el màxim estipulat per la llei, a l'organització de l'expresident dels Estats Units Donald Trump per frau fiscal, entre d'altres delictes.

Dues entitats de Trump, The Trump Corp. i Trump Payroll Corp. , van ser condemnades el mes passat per 17 delictes fiscals de caràcter greu, inclòs l'esmentat frau o la falsificació de registres comercials.

Els fiscals argumentaven que l'empresa de Trump cobria despeses personals com ara el lloguer i l'arrendament d'automòbils dels executius, sense declarar-los com a ingressos, segons recull el portal de notícies Politico.

Aquest veredicte té lloc després que l'antic responsable de finances de l'empresa, Allen Weisselberg, es declarés culpable de delicte de frau i passés a col·laborar amb la Fiscalia novaiorquesa.

Cal recordar que la llei nord-americana imposa una multa màxima de 250.000 dòlars per al tipus de delictes fiscals pels quals ha estat condemnada la Trump Corporation.

De la mateixa manera, cal incidir que aquest cas no està relacionat amb la demanda civil per valor de 230 milions d'euros presentada per la fiscal general de Nova York, Letitia James.

En aquest cas, la Fiscalia acusa Trump, els seus tres fills grans, Weisselberg i altres col·laboradors de defraudar prestadors, asseguradores i autoritats fiscals en inflar el valor de múltiples propietats de l'organització.