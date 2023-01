Una explosió perjudica el gasoducte que uneix Polònia i Lituània|@EP

El gasoducte Amber Grid, que connecta els països bàltics amb Polònia , ha patit una forta explosió en un tram ubicat el districte de Pasvalys , a la província lituana de Panevezys.

"El subministrament de gas a través del gasoducte danyat es va interrompre immediatament, però el subministrament està assegurat per als consumidors del districte de Pasvalis a través del conducte paral·lel", segons ha informat l'empresa Amber Grid, principal operador de transmissió de gas natural a Lituània.

Segons les primeres informacions, ningú ha resultat ferit durant l'esclat de la canonada. Tot i això, les autoritats han decidit desallotjar la zona de Valakėliė . "S'ha decidit evacuar el poble de Valakėliės", ha confirmat Odeta Jukniūtė, representant de la policia del comtat de Panevėžys.

A la zona s'hi han desplaçat diverses dotacions de bombers, que estan vigilant les infraestructures, i les autoritats han assegurat "que la situació estarà sota control" en poques hores. "No hi ha cases residencials a prop, encara que no hi ha perill directe per a la propietat. Els serveis especials estan funcionant, el trànsit està detingut temporalment i hi ha un desviament", ha comentat l'alcalde del districte de Pasvalis a LRT.