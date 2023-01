L'Iran executa l'exviceministre de Defensa Alireza Akbari acusat d'espiar per al Regne Unit|@EP

Alireza Akbari, un britànic-iranià amb doble nacionalitat que anteriorment havia ocupat un alt càrrec al govern iranià, va ser executat dissabte al matí, malgrat les crides urgents per al seu alliberament per part del secretari de Relacions Exteriors del Regne Unit, James Cleverly .

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak , ho va qualificar com un “acte covard, dut a terme per un règim bàrbar que no respecta els drets humans del seu propi poble”.

Sunak, escrivint a Twitter, va dir: “Estic horroritzat per l'execució del ciutadà britànic-iranià Alireza Akbari a l'Iran . "Els meus pensaments són amb els amics i la família d'Alireza".

Intel·ligentment va dir que no passaria desapercebut. “Aquest acte bàrbar mereix una condemna en els termes més enèrgics possibles”, va dir. “Això no romandrà sense resposta”.

Akbari havia estat declarat culpable d'espiar per l'EL MEU6, càrrecs que la seva família nega.

Els familiars insisteixen que només es va obtenir una confessió després de la tortura, més de 3.000 hores d'interrogatori, l'administració de drogues al·lucinants i promeses que podria veure la família.

Va ser arrestat fa més de tres anys en una visita a Teheran aprovada per l'estat i sentenciat a mort a l'estiu, però va ser només els últims dies que el govern iranià va fer saber que seria executat.

La seva família radicada a Gran Bretanya, juntament amb el Foreign Office, havien decidit mantenir el cas en privat perquè creien que la pressió privada i les súpliques de clemència eren la millor ruta per alliberar-la.

Fins a l'últim minut, la intel·ligència iraniana havia donat falses esperances a la família que li perdonarien la vida. Es va cancel·lar una reunió final amb la família radicada a l'Iran. Deixa dues filles i un fill.

Divendres, Cleverly va dir que l'Iran no ha de continuar amb l'execució d'Akbari.

Alts parlamentaris britànics, inclosa la presidenta del comitè selecte d'assumptes exteriors, Alicia Kearns, van demanar dijous que es retirés a l'ambaixador britànic a Teheran si s'executava Akbari. El Regne Unit també està enmig de decidir si proscriure el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica al Regne Unit.

Kearns va dir dissabte al programa Today de BBC Radio 4: “El Parlament vol que es proscrigui el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i aquest serà un gran canvi en la política perquè serà la primera vegada que reconeixem que l'Estat pot dur a terme terrorisme”.