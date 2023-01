Condemnat a mort un professor saudita per fer servir Twitter i WhatsApp|@EP

Un destacat professor de dret a favor de la reforma a l' Aràbia Saudita va ser condemnat a mort per presumptes delictes, com tenir un compte de Twitter i fer servir WhatsApp per compartir notícies considerades "hostils" per al regne, segons documents judicials vistos per The Guardian.

L'arrest d' Awad Al-Qarni , de 65 anys, el setembre del 2017 va representar el començament d'una repressió contra la dissidència per part del llavors recentment nomenat príncep hereu, Mohammed bin Salman.

Els detalls dels càrrecs presentats contra Al-Qarni ara han estat compartits amb The Guardian pel seu fill Nasser, que l'any passat va fugir del regne i viu al Regne Unit, on va dir que busca protecció d'asil.

Al-Qarni ha estat retratat als mitjans controlats per Aràbia Saudita com un predicador perillós, però els dissidents han dit que Al-Qarni era un intel·lectual important i ben considerat amb molts seguidors a les xarxes socials, inclosos 2 milions de seguidors a Twitter .

Els defensors dels drets humans i els dissidents saudites que viuen a l'exili han advertit que les autoritats del regne estan involucrades en una nova i severa repressió contra les persones que es perceben com a crítiques del govern saudita. L'any passat, Salma al-Shehab, estudiant de doctorat de Leeds i mare de dos fills, va rebre una sentència de 34 anys per tenir un compte de Twitter i per seguir i retuitejar dissidents i activistes. Una altra dona, Noura al-Qahtani, va ser sentenciada a 45 anys de presó per fer servir Twitter.

Però els documents de l'acusació compartits per Nasser Al-Qarni mostren que l'ús de les xarxes socials i d'altres comunicacions ha estat criminalitzat dins del regne des del començament del regnat del Príncep Mohammed.

El govern saudita i els inversors controlats per l'estat han augmentat recentment la seva participació financera a les plataformes de xarxes socials dels EUA, incloses Twitter i Facebook, i empreses d'entreteniment com ara Disney. El príncep Alwaleed bin Talal , un inversor saudita, és el segon major inversor a Twitter després que Elon Musk es fes càrrec de la plataforma de xarxes socials.

El mateix inversor va estar detingut durant 83 dies durant una trucada purga anticorrupció el 2017. El príncep Alwaleed ha reconegut que va ser alliberat després d'haver arribat a un "entesa" amb el regne que era "confidencial i secret entre el govern i jo".

El fons de riquesa sobirana d'Aràbia Saudita, el Fons d'Inversió Pública, ha augmentat per separat la participació a Facebook i Meta, l'empresa propietària de Facebook i WhatsApp.

Una traducció dels càrrecs contra Al-Qarni, pels quals enfronta la pena de mort, inclou l'“admissió” del professor de dret que va fer servir un compte de xarxes socials amb el seu propi nom (@awadalqarni) i la va fer servir “a cada oportunitat… per expressar les seves opinions”. Els documents també afirmen que "va admetre" participar en un xat de WhatsApp i va ser acusat de participar en vídeos en què elogiava els Germans Musulmans. L'aparent ús de Telegram per part d'Al-Qarni i la creació d'un compte de Telegram també es van incloure a les acusacions.

Jeed Basyouni, cap de defensa de l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord a Reprieve, el grup de drets humans, va dir que el cas d'Al-Qarni encaixa en una tendència que el grup ha observat d'acadèmics i acadèmics que enfronten la pena de mort per tuitejar i expressar els seus punts de vista.

Quan se li va preguntar sobre la inversió del regne a Facebook i Twitter, Basyouni va dir: “Si no fos tan sinistre, seria una farsa. És consistent amb la manera com estan operant sota aquest príncep hereu”.