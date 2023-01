Perú estén l'estat d'alerta a Lima, Puno, Cusco i altres províncies davant de l'onada de protestes |

El Govern del Perú va emetre aquest diumenge el decret que estén l'estat d'emergència als departaments de Cusco, Lima i Puno, la província de Callao i altres regions davant de l'augment de les protestes que recorren tot el país contra el Govern de la presidenta Dina Boluar-te.

La mesura va ser publicada aquesta nit en una edició extraordinària del butlletí oficial de l'Estat, El Peruano, i entrarà en vigor a partir d'avui 15 de gener i es prolongarà durant els 30 dies següents.

A més de les regions esmentades, l'estat d'emergència també s'ha declarat a la província d'Andahuaylas del departament d'Apurímac, a les províncies de Tambopata i Tahuamanu del departament de Mare de Déu, i al districte de Torata, província de Mariscal Nieto del departament de Moquegua.

A més, la mesura ha inclòs cinc carreteres nacionals, la Panamericana Sud, la Panamericana Nord, Central, el Corredor Vial Sud Apurímac-Cuzco-Arequipa i el Corredor Vial Interoceànic Sud.

D'altra banda, la norma també ha estès per terme de deu dies el toc de queda al departament de Puno, des de les 20:00 a les 04:00 (hora local).

Respecte a les operacions de la Policia Nacional i les forces armades, el Govern peruà ha indicat que aquesta participació està regulada pels decrets legislatius 1186 i 1095, que fan referència a l'ús de la força per part de les autoritats.

MÉS DE 300 DETINGUTS I 40 MORTS

La Fiscalia del Perú ha informat aquest divendres que 329 ciutadans han estat detinguts en el marc de les manifestacions antigovernamentals que es van iniciar el desembre del 2022, després de la destitució del llavors president Pedro Castillo.

El Ministeri Públic peruà ha indicat que els arrestats --entre els quals hi ha un menor d'edat-- estan sent investigats per haver presumptament haver comès "delictes contra l'administració pública, disturbis, violència, resistència a l'autoritat i entorpiment al funcionament de serveis públics".

D'altra banda, ha indicat que, entre els mesos de desembre i gener, la Fiscalia ha obert vuit investigacions per les morts que s'han registrat en el marc de les protestes, amb l'objectiu de determinar-ne la responsabilitat.

Alhora, el ministeri ha confirmat que, de moment, el recompte de víctimes és de 42 morts --41 civils i un agent de policia-- i 531 ferits --355 civils i 176 policies--.