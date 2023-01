Foto: Google Maps

El Servei Geològic d'Indonèsia (BMKG) ha informat d'un terratrèmol de magnitud 6,2 detectat en aigües del país asiàtic, sense que de moment hi hagi notícies d'un possible tsunami.

El sisme s'ha registrat a les 5.30 hora local del dilluns 16 de gener (23.30 hora peninsular espanyola del dia 15 de gener) al nord de l'illa de Sumatra, 47 quilòmetres al sud-est de la localitat indonèsia de Kabupaten Aceh Singkil. El tremolor ha tingut lloc a 23 quilòmetres de profunditat.



Ara com ara, les autoritats del país no han emès cap alerta de tsunami ni han informat de pèrdues humanes, si bé han alertat de les possibles rèpliques, com les que ja s'han produït a la zona, de magnitud 3,4 i 3,3 .