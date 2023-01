La Policia italiana mostra dos retrats robot del capo de la màfia siciliana, l'home més buscat del país, Matteo Messina Denaro / @EP

Les forces de seguretat italianes han detingut a l'illa de Sicília el cap mafiós Matteo Messina Denaro , considerat un dels últims grans padrins de la Cosa Nostra i pròfug de la Justícia des de fa tres dècades.

Les autoritats ho han localitzat en una clínica de Palerm, on havia anat a sotmetre's a un tractament, segons el comandant dels Caribinieri, Pasquale Angelosanto. Messina havia acudit amb un nom fals per rebre una sessió de quimioteràpia, segons la Rai.

Messina, que no va oferir resistència als agents, ha estat traslladat a una ubicació segura amb el pas previ a l'arribada a un centre penitenciari de màxima seguretat, en línia amb els protocols per a aquest tipus d'arrestos. No en va, estava considerat el pròfug número u d'Itàlia.

Sobre Messina ja pesa una condemna a cadena perpètua per la seva connexió els assassinats el 1992 dels jutges Giovanni Falcone i Paolo Borsellino, en dues tragèdies històriques de la lluita de les autoritats italianes contra el crim organitzat durant la dècada dels noranta.

Tot i que la condemna contra Messina subratlla que el mafiós no va tenir cap paper en l'execució dels atemptats que van acabar amb la vida dels jutges --les matances de Capaci i Via D'Amelio--, sí que conclou que el mafiós va oferir ajuda per vigilar als magistrats al moment on el gran responsable dels atacs, Salvatore Riina, decidís llançar les operacions.

El fiscal Paolo Guido, un dels responsables de la causa, ha celebrat que aquesta operació "és el resultat d'anys de recerca" i deriva d'una tasca de coordinació "difícil i complexa" entre diferents institucions.

Per al fiscal de Palerm, Maurizio De Lucia, responsable amb Guido del cas, l'operació té una "importància històrica" i suposa saldar un deute amb els "màrtirs" que han perdut la vida a Itàlia, com ha explicat a la radiotelevisió pública .

SATISFACCIÓ DEL GOVERN

Per a la primera ministra, Giorgia Meloni, es tracta d'"una gran victòria de l'Estat", que "no es rendeix davant de la màfia". Meloni, que té previst viatjar a Sicília, ha apuntat que la detenció de Messina s'ha produït 30 anys després de la d'un altre simbòlic capo, Salvatore Totò Riina.

Meloni ha agraït a Twitter la tasca a totes les institucions implicades en la detenció "de l'exponent més significatiu de la criminalitat mafiosa". "La prevenció i el combat contra els delictes de la màfia (...) seguirà sent la prioritat absoluta d'aquest Govern", ha emfatitzat.

El viceprimer italià Matteo Salvini, líder de la Lliga, també ha celebrat allò que considera "un bon dia" per al país, si bé la satisfacció s'estén també a tot l'espectre polític. "La màfia sempre perd al final" , ha dit el líder del Partit Democràtic, Enrico Letta.