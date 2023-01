Lambrecht, en una imatge recent. Foto: DPA



La fins ara ministra de Defensa d'Alemanya, Christine Lambrecht , ha presentat aquest dilluns 16 de gener la seva dimissió després de la polèmica desencadenada al país arran d'un vídeo de felicitació publicat la nit de Cap d'Any en què parlava de la guerra a Ucraïna amb focs artificials i petards de fons.



Després de dies amb rumors sobre la possible renúncia, finalment ha lliurat la seva carta de renúncia al canceller alemany, Olaf Scholz. Més enllà de l'opinió pública, diversos membres de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) van exigir-ne el cessament.

Lambrecht ha assenyalat que la idea que "els mitjans de comunicació s'hi hagin centrat personalment durant mesos no ha permès tirar endavant un debat públic adequat sobre el veritable paper que han d'exercir les Forces Armades". "Per això, he decidit deixar el meu lloc lliure", ha puntualitzat.

6 DE CADA 10 ALEMANYS L'ESPERAVEN

La renúncia arriba després que la cadena germànica ZDF fes una enquesta en què 6 de cada 10 consultats es mostraven partidaris que deixés el càrrec. La meitat dels enquestats que deien recolzar la seva formació, el Partit Socialdemòcrata, també donaven suport a la seva sortida.