La ministra de Defensa d'Alemanya, Christine Lambrecht, ha presentat aquest dilluns la dimissió després de la polèmica desfermada al país arran d'un vídeo de felicitació publicat la nit de Cap d' Any en què parlava de la guerra d'Ucraïna amb focs artificials i petards de fons.

Així, Lambrecht ha enviat una carta de renúncia al canceller alemany, Olaf Scholz, a mesura que els rumors augmentaven sobre la possible sortida del govern després que diversos membres de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) han exigit precisament que es plegués.

Diversos mitjans alemanys van informar divendres que Lambrecht ja es plantejava la possibilitat de dimitir per resoldre l'escàndol. No és la primera polèmica en què es veu embolicada, ja que també va ser criticada anteriorment per portar el seu fill en un helicòpter militar.

El Ministeri de Defensa ha estat a més recentment al punt de mira després que la presidenta de la Comissió de Defensa del Parlament d'Alemanya, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha pressionat Scholz per lliurar més carros de combat a Ucraïna.