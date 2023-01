Estación de tren en China @ep

La població de la Xina ha caigut per primera vegada en sis dècades durant el 2022, amb la qual cosa la taxa de natalitat baixa a un mínim històric i s'agreuja així l'aprofundiment de la crisi demogràfica que registra el país.

El gegant asiàtic registrava a finals del 2022 un total 1.410 milions d'habitants, fet que suposa una baixada de 850.000 persones en comparació amb les dades de l'últim mes del 2021, segons les dades de l'Oficina Nacional d'Estadística.

El 2022 van néixer aproximadament 9,56 milions de nadons, el nivell més baix des del 1950, quan van començar els registres, amb 6,77 naixements per cada 1.000 persones, malgrat les polítiques de natalitat del Govern xinès, segons informa 'South China Morning Post'.

D'altra banda, segons les dades oficials, han mort 10,41 milions de persones, la qual cosa marca un lleuger augment respecte als gairebé 10 milions de morts notificades els anys anteriors.

No obstant això, durant aquest any la xifra de defuncions relacionades amb la covid-19 podria augmentar considerablement aquests registres, ja que l'executiu xinès va retirar les mesures anticovid al desembre per les protestes.

Des d'aleshores, el país ha registrat un brot que ha provocat un augment de casos que amoïna la comunitat internacional per la falta de transparència en la magnitud de la situació.