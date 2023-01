Vladimir Putin, el president de Rússia / @EP

Vladimir Putin farà un "anunci molt important" aquest dimecres sobre la guerra a Ucraïna , segons ha informat un funcionari prorus, Vladimir Rogov. Els informes indiquen que el president de Rússia farà una declaració de guerra a Sant Petersburg.

Rogov és el president del grup 'We Are Together with Rússia', que advoca perquè les regions ocupades siguin absorbides per la Federació Russa. El funcionari va fer l'anunci oficial al canal de Telegram, però encara no hi ha confirmació oficial del Kremlin .

De moment no se sap què anunciarà, però les especulacions apunten a la figura de Putin. Els mitjans estatals russos han informat que el president ha presentat aquest dimarts un projecte de llei per "finalitzar els tractats internacionals" amb Europa. Per tant, aquesta seria una de les línies per les quals podria anar lanunci.

Una altra de les possibilitats és la dimissió de Putin, ja que s'ha rumorejat els últims mesos que el president rus pateix un càncer i Parkinson.

De qualsevol manera, aquest dimecres sabrem quin transcendental anunci fa públic.