Catalunya press talons

Aquest dilluns es va iniciar la reunió anual del Fòrum Econòmica Mundial (FEM) a la ciutat suïssa de Davos. Sota el lema "Cooperació en un món fragmentat", més de 2.700 líders mundials dialoguen sobre el present i el futur del món per arribar a acords. Tot i això, la hipocresia envolta aquesta cita anual, ja que mentre es reuneixen per millorar el planeta, l'impacte per l'ús d'avions privats s'evidencia i els augments de nivells de prostitució.

Pel que fa a la prostitució, és notori que els nivells dactivitat també augmenten durant els dies de la conferència. Segons el diari suís 20 Minuten, la demanda de dones durant els cims econòmics puja de manera considerable. El gerent del servei d'acompanyants a Aargau , a 170 km de Davos, ja ha rebut 11 reserves i 25 consultes sobre les noies. "Alguns també reserven escortes per a ells i els seus empleats per anar de festa a la suite de l'hotel", comenta el diari.

A Zuric també es nota l'impacte d'aquesta cita. El director de la una de les empreses que ofereix servei d'acompanyants afirma al diari alemany BILD que "el dia d'arribada i eixida tenen més consultes".

Per fer-nos una idea de quant pot costar el servei, l'hora ronda els 400 dòlars, mentre passar la nit sencera pot escalar fins als 2.700 dòlars.

LA CONTAMINACIÓ, EL SEGON PROBLEMA

GreenPeace denunciava en un informe que al FEM del 2022, es van generar emissions equivalents a 350.000 automòbils fent 750 quilòmetres diaris durant una setmana. 1.040 jets privats es van moure als aeroports que presten servei a Davos durant aquesta setmana.

Klara Maria Schenk, portaveu de la campanya de mobilitat europea de Greenpeace, ha assenyalat: “Els rics i poderosos que acudeixen a Davos per debatre a porta tancada sobre el clima i la desigualtat usen el mitjà transport més contaminant i desigual que existeix , just quan Europa experimenta el mes de gener més càlid des que hi ha registres i les comunitats de tot el món pateixen els fenòmens meteorològics extrems per la crisi climàtica”.