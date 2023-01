Emmanuel Macron @ep

França viu aquest dijous la primera mobilització sindical en bloc de l'era d' Emmanuel Macron contra una reforma de les pensions que preveu incrementar fins als 64 anys l'edat legal de jubilació i que amplia el període de cotització per rebre la pensió màxima, fins a 43 anys.

La jornada va arrencar amb incidències en el transport públic i els mitjans francesos van constatar la poca afluència de viatgers, que ja anticipaven el que podia passar. A les escoles públiques els sindicats preveien que el seguiment arribés al 70%.

El principal sindicat de l'ensenyament secundari estima que no ha anat a treballar el 65 per cent dels professors, encara que el Ministeri d'Educació el redueix per sota del 35 per cent ia primària calcula en més del 42 per cent el seguiment de l'atur , segons Franceinfo.

La xarxa elèctrica estatal ha confirmat una reducció de la producció elèctrica com a conseqüència de les aturades, mentre que a les refineries de TotalEnergies el nivell de suport oscil·la entre el 70 i el 100%, segons la Confederació General del Treball (CGT).

Les associacions han convocat més de 200 manifestacions a tot el país amb els representants d'uns sindicats que per primera vegada en anys han decidit fer front comú contra una reforma que ha generat malestar principalment al sector públic.

El ministre de Treball, Olivier Dussopt , va defensar en una entrevista a LCI el dret dels treballadors a aquestes aturades, però també va fer una crida a no fer "bloquejos". L'executiu defensa la seva reforma, que segons la primera ministra, Elisabeth Borne, implica "progrés social".

A Macron aquesta mobilització li ha coincidit amb la cimera hispanofrancesa organitzada a Barcelona, ​​fins a la qual també s'han desplaçat una desena de ministres del seu gabinet per signar acords amb el govern de Pedro Sánchez.

L'excandidat presidencial Jean-Luc Mélenchon, líder de l'esquerra francesa, ha advertit des de Marsella que Macron "no durarà" perquè ha perdut la "batalla" de "convèncer la gent". La reforma, al seu parer, "no té sentit".

Si no hi ha canvis, el text arribarà dilluns al Consell de Ministres. La reforma planteja un escenari gradual, de manera que l'edat legal de jubilació passi dels 62 anys actuals als 64 el 2030, mentre que la revisió del període de cotització s'aplicarà a partir del 2027.