Alec Baldwin @ep

Alec Baldwin serà acusat de dos càrrecs d'homicidi involuntari després del tràgic tiroteig al set de rodatge de la pel·lícula Rust, el 2021. L'estrella de Hollywood va disparar accidentalment una arma al set de la pel·lícula de l'oest, colpejant i matant la directora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anys, i ferint el director Joel Souza.

L'home de 64 anys sempre ha sostingut que no sabia que hi havia una bala reial a l'arma, que estava sent utilitzada com a atrezzo per a una escena.

Després d'una llarga investigació sobre l'incident, la fiscal de districte de Nou Mèxic, Mary Carmack-Altwies, va confirmar que es presentaran càrrecs.

L'armera Hannah Gutierrez-Reed també serà acusada de dos càrrecs d'homicidi involuntari.

L'oficina del fiscal ha dit que David Halls, que es va exercir com a subdirector, va signar un acord de culpabilitat pel càrrec d'ús negligent d'una arma mortal.

No es presentaran càrrecs pel que fa al tiroteig no fatal de Souza. "Després d'una revisió exhaustiva de l'evidència i les lleis de l'estat de Nou Mèxic, he determinat que hi ha prou evidència per presentar càrrecs penals contra Alec Baldwin i altres membres de l'equip de filmació de Rust", va dir Carmack-Altwies, fiscal del primer districte judicial de Nou Mèxic aquest dijous al matí.