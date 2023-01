Harry i Meghan Markle / @EP

Harry i Meghan Markle van abandonar la corona britànica el 2020. Des d'aquell moment, la parella ha publicat una sèrie de podcasts, llibres i entrevistes que els han permès acumular una gran fortuna.

Segons Forbes, l'estimació és que Harry i Meghan haurien guanyat més de 135 milions de dòlars. Un dels darrers ingressos ha estat el de l'autobiografia del fill de Diana, Spare , la qual ha venut més de 1.4 milions de còpies el dia de la seva publicació. Per això va aconseguir una bestreta de 20 milions de dòlars.

Un altre dels acords notables ha estat el que van signar amb Netflix a raó de 100 milions de dòlars el 2020. En aquest contracte s'incloïa l'autorització per produir programació infantil, pel·lícules, docuseries o documentals en els cinc anys següents. Precisament, els projectes que han llançat han estat Live to lead i la docusèrie Harry & Meghan, i un altre dels projectes que podria veure la llum aquest any és una sèrie titulada Heart of Invictus.

Un altre dels acords milionaris que van signar va ser amb Spotify . El desembre del 2020, els ducs de Sussex van segellar la producció d'un podcast de tres anys a causa d'una quantitat que oscil·lava entre els 15 i els 25 milions de dòlars.

Meghan, per la seva banda, també va publicar un llibre el 2021, The Bench, amb què va rebre una bestreta de fins a 618 mil dòlars. I qui sap si també publicarà una autobiografia com el seu marit?