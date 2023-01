Oficines de Google @ep

Les retallades massives d'ocupació entre les grans empreses tecnològiques nord-americanes han cobrat nova intensitat l'última setmana, després de l'anunci de milers d'acomiadaments per part de Microsoft i Google , i la comunicació de la sortida de milers de treballadors d' Amazon , com a resposta a debilitament de l'activitat després del 'boom' de contractacions impulsat per la pandèmia.

Així, Alphabet, la matriu de Google, ha estat l'última de les grans tecnològiques a anunciar un ajustament massiu de plantilla en anunciar aquest divendres que suprimirà al voltant de 12.000 llocs de treball a tot el món, xifra propera al 6% del total , per abordar l'afebliment de les condicions econòmiques.

"Hem decidit reduir la nostra plantilla en aproximadament 12.000 llocs" , ha confirmat el conseller delegat de la companyia, Sundar Pichai, que ha explicat que els últims dos anys la multinacional havia emprès una política de contractacions "per igualar i alimentar" el creixement espectacular experimentat en aquest període. "Contractem per a una realitat econòmica diferent a la que enfrontem avui", ha reconegut.

Anteriorment, dimecres passat, era Microsoft la que anunciava que escometrà una sèrie de mesures en resposta a les condicions macroeconòmiques, incloent-hi la retallada d'uns 10.000 llocs de treball, una mica menys del 5% de la plantilla, assumint un impacte advers extraordinari de 1.200 milions de dòlars (1.109 milions d'euros) en els comptes del segon trimestre fiscal, que donarà a conèixer el proper 24 de gener.

Aquell mateix dia, segons va informar la premsa nord-americana, el gegant del comerç electrònic Amazon va començar a notificar la sortida als treballadors afectats per una nova ronda d'acomiadaments, que sumada a l'ajust de finals de l'any passat, arribarà als 18.000 llocs de treball.

Les darreres retallada de plantilla entre les tecnològiques nord-americanes reflecteixen el refredament del sector, després dels anys d'activitat rècord arran de l'impuls derivat de les mesures de contenció del Covid-19 i els nous hàbits de consum, a més de l'impacte de l'evolució de els preus i els costos.

D'aquesta manera, a l'últim tram de l'any passat diverses companyia del sector ja havien anunciat acomiadaments massius, com Meta , propietària de Facebook , Whatsapp i Instagram , que va comunicar una retallada d'11.000 llocs de treball el novembre passat, al voltant del 13% de plantilla global.

Així mateix, altres multinacionals havien comunicat la sortida de milers de treballadors, incloent-hi Salesforce, amb uns 7.000 treballadors, al voltant del 10% de la seva força laboral; Twitter, al voltant de 3.700 llocs de treball; Stripe, uns 1.100 treballadors; Shopify i Snap, al voltant d'un miler cadascun; el broker Robinhood, 1.100 llocs de treball més.

De la seva banda, a més de la crisi del sector tecnològic, l'anomenat 'criptohiverno' arran de l'impagament del fons Three Arrows i la fallida de la plataforma FTX ha desencadenat un efecte dòmino amb la declaració en suspensió de pagaments de diverses entitats vinculades als actius criptogràfics, així com el bloqueig de retirades i acomiadaments.

En aquest sentit, firmes com Crypto.com han comunicat la suspensió de mig miler de llocs de treball, mentre la plataforma Coinbase eliminarà 950 llocs de treball, després de suprimir-ne 900 més l'estiu passat.

Alhora, Silvergate Capital durà a terme un ajustament de plantilla que afectarà el 40% dels seus empleats, cosa que suposarà la sortida d'unes 200 persones després de patir una sortida massiva de dipòsits el quart trimestre del 2022.