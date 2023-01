Joe Biden @ep

Els investigadors del Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) han trobat aquest diumenge més de mitja dotzena de nous documents, alguns dels quals classificats, durant l'escorcoll a la residència del president dels Estats Units, Joe Biden, a Delaware, dut a terme aquest divendres.

Després de la inspecció de l'habitatge del líder demòcrata, a Wilmington, que ha tingut una durada de gairebé 13 hores, les autoritats han trobat nous documents, segons ha comunicat a l'advocat personal del president Bob Bauer.

En aquest escorcoll, també s'han trobat escrits que pertanyen a l'època del president de Biden al Senat i també durant la vicepresidència.

Aquests documents serien els últims trobats després dels registres de les autoritats federals, per petició dels advocats del president Biden, i suposen un pas més en les investigacions contra el líder nord-americà, el qual va afirmar que les anteriors troballes, a casa seva i la seva antiga oficina, serien considerats finalment irrellevants.

Per la seva banda, el conseller especial de Biden, Richard Sauber, ha afirmat que el president "s'ha compromès a gestionar la situació de manera responsable perquè s'ho pren seriosament" i que ell mateix i el seu equip "treballen ràpidament per assegurar que el DOJ i l'advocat especial tinguin el que necessiten per dur a terme una revisió exhaustiva", segons ha recollit la cadena CNN.