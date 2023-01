El rei del Marroc, Mohammad VI | ep

El Parlament del Marroc ha decidit aquest dilluns "reconsiderar" la seva relació amb el Parlament Europeu després que l'organisme aprovés una resolució que critica la situació de llibertat de premsa al país i la suposada trama de suborns per guanyar influència a Brussel·les.

"Enviarem l'acta i el comunicat de premsa resultant d'aquest ple a la presidència del Parlament Europeu, a més de les decisions que es prendran posteriorment", ha anunciat el portaveu de la Cambra de Representants del país Rachid Talbi Alami, segons ha informat 'Le Matin'.

El Parlament Europeu va aprovar dijous per 356 vots a favor, 32 en contra i 42 abstencions una resolució que demanava respecte per la llibertat d'expressió i els mitjans de comunicació, denunciava l'ús del programa d'espionatge Pegasus i també reclamava "un procés just" per als periodistes empresonats Omar Radio, Suleiman Raisuni i Taoufik Bouachrine.