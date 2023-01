Foto: Europa Press



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha anunciat aquest dimarts 24 de gener el cessament de més d'una desena de governadors, viceministres i fins i tot el seu assessor adjunt , dies després d'anunciar que hi hauria canvis a la cúpula del país després de diversos escàndols al si del Ministeri de Defensa i la detenció d'un viceministre per suposadament acceptar suborns.

De fet, diumenge passat 22 de gener, les autoritats ucraïneses van anunciar la detenció i cessament del viceministre d'Infraestructures i Desenvolupament Comunitari, Vasil Lozinski, per suposadament acceptar diners irregulars com a suborn. Després d'això, el titular de la cartera, Oleksander Kubrakov, va detallar que Lozinski "va ser detingut quan rebia suborns per valor de 400.000 dòlars obtinguts per ajudar a l'hora de finalitzar contractes per a la compra d'equipament i maquinària".

Kubrakov va revelar a més que havia donat ordre d'analitzar "tots els projectes actius" al si del ministeri, inclosos "fons pressupostaris, fons d'institucions financeres internacionals i per a projectes d'assistència tècnica", mentre que Zelenski va criticar durament el cas i va prometre canvis al si del Govern.

"Que això sigui un senyal per a tots sobre que aquestes accions o comportament violen el principi de justícia. Per descomptat, el nostre focus principal són els assumptes de defensa, la política exterior i la guerra, però això no vol dir que no vegi o senti el que es diu als diferents nivells de la societat", va explicar.