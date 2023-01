Google @ep

El Departament de Justícia dels Estats Units ha presentat aquest dimarts una demanda contra el gegant tecnològic Google per monopoli al sector publicitari, per la qual cosa ha reclamat al Tribunal del Districte Est de Virgínia que obligui l'empresa a escindir part del seu negoci de publicitat .

La demanda està liderada pel Departament de Justícia, tot i que a l'acció judicial s'hi han sumat els Estats de Virgina, Califòrnia, Colorado, Connecticut, Nova Jersey, Nova York, Rhode Island i Tennesse.

"La competència a l'espai de tecnologia publicitària està trencada, per raons que no han estat accidentals ni inevitables. Un mastodont de la indústria, Google, ha corromput la competència legítima de la indústria de tecnologia publicitària participant en una campanya sistemàtica per prendre el control d'una àmplia gamma d'eines d'alta tecnologia utilitzades per editors, anunciants i corredors per facilitar la publicitat digital", han acusat els demandants.

Els fiscals d'aquests Estats han acusat Google de quedar-se amb "almenys" el 30% de les campanyes que pauten els anunciants als llocs webs dels editors a través de la seva tecnologia publicitària.

En aquest sentit, els Estats Units han demanat a la Justícia que, "com a mínim" obligui Google a vendre Google Ad Manager, incloent el seu servidor publicitari, la gamma d'eines Double Click i la plataforma de compravenda d'anuncis AdX.

És la segona demanda que el Departament de Justícia presenta contra Google. El 2020, l'organisme ja va començar un procés judicial contra la tecnològica al·legant que havia incorregut en pràctiques monopolístiques per dominar el sector de les cerques a Internet, així com la publicitat en aquestes cerques.