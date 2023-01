Les relacions entre Rússia i els països africans s'han intensificat des que va començar la guerra d'Ucraïna Segons el think tank Africa Center for Strategic Studies, amb seu a Washington, els Estats Units, "Rússia ha expandit la seua influència a Àfrica en els últims anys més que qualsevol altre actor extern". Aquests compromisos s'estenen des de l'aprofundiment dels llaços en el nord d'Àfrica, l'expansió del seu abast a la República Centreafricana i el Sahel, i la reactivació dels llaços de la Guerra Freda en el sud d'Àfrica

El president de Relacions Exteriors rus, Sergei Lavrov, dóna la mà al president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa @ep

L'informe afegeix que l'enfocament de Rússia és distintiu entre els actors externs: Moscou generalment es basa en mitjans irregulars (i sovint extralegals) per expandir la seva influència, com ara el desplegament de mercenaris, desinformació, interferència electoral, suport a cops d'estat i acords d'armes a canvi de recursos, entre d'altres. L'Àfrica Center for Strategic Studies considera que aquesta estratègia de baix cost i alta influència busca promoure un ordre mundial molt diferent dels sistemes polítics democràtics basats en regles a què aspira la majoria dels africans. Els resultats de les intervencions de Rússia a Àfrica, per tant, tindrà implicacions de gran abast per a les normes de governança i la seguretat al continent.

En el mateix sentit es pronuncia la prestigiosa Institució Brookings , amb seu també a Washington, assegurant que els principals objectius del Kremlin al continent africà són assegurar un punt de suport a la Mediterrània oriental, obtenir accés al port naval al Mar Roig, ampliar les oportunitats dextracció de recursos naturals, desplaçar la influència occidental i promoure alternatives a la democràcia occidental a la regió.

Per això, a Brookings consideren que "Àfrica, per tant, és un teatre per als interessos geoestratègics de Rússia més que un destí en si mateix, una perspectiva que es reflecteix als mitjans que empra Rússia" . A diferència de la majoria dels principals socis externs, Rússia no inverteix significativament en l'art de governar de manera convencional a l'Àfrica, per exemple, amb inversió econòmica, comerç i assistència en seguretat.

AIXÍ ÉS LA INVERSIÓ DE RÚSSIA A ÀFRICA

A mesura que Rússia busca evadir l'aïllament internacional després de la invasió d'Ucraïna, l'expansió dels compromisos econòmics de Rússia a l'Àfrica ha adquirit més importància. Com més envoltada es vegi Rússia a l'escenari mundial, més pressionarà per crear aliances on tingui l'oportunitat i així projectar la imatge que encara té molts aliats.

Àfrica ofereix perspectives prometedores per a Rússia, més que qualsevol altra regió. Els governs africans s'han mostrat poc inclinats a condemnar la violació per part de Rússia de la integritat territorial del seu veí. Per la seva capacitat econòmica, la majoria no es volen arriscar a perdre un gran soci econòmic potencial i prefereixen navegar entre dues aigües.

Per tant, no sorprèn que Rússia estigui promovent en gran mesura oportunitats econòmiques per a Àfrica, des de sectors de productes bàsics com l'agricultura i els hidrocarburs fins a camps tecnològics com l'energia, el transport i la digitalització.

Tot i això, la inversió russa continua sent baixa comparada amb la d'altres actors externs. Per començar, el PIB de Rússia és de 1,4 bilions de dòlars, més o menys com el d'Espanya. Tot i la seva gran mida, no és una gran potència econòmica. La inversió fa servir a Àfrica representa menys de l'1 per cent de la inversió estrangera directa (IED) que va al continent.

Els compromisos econòmics de Rússia a Àfrica es basen principalment en el comerç. Rússia exporta principalment cereals, armes, productes extractius i energia nuclear a Àfrica. A més, concentra la seva inversió en quatre països que són claus per als interessos del Kremlin: Egipte, Algèria, el Marroc i Sud-àfrica.

A la Cimera de Sotxi el 2019, el president rus, Vladimir Putin, es va comprometre a duplicar el nivell de comerç rus amb Àfrica en cinc anys. Però no ha estat així i ha disminuït cada any des del 2018, caient un 30% en total.

Àfrica depèn de Rússia per al 30 per cent dels seus subministraments de cereals . Gairebé tot, el 95%, és blat. El 80% d'aquestes exportacions de blat van al nord d'Àfrica (Algèria, Egipte, Líbia, el Marroc i Tunísia), així com a Nigèria, Etiòpia, Sudan i Sud-àfrica. Àfrica actualment depèn de les importacions per al 63 per cent de les necessitats de blat, un percentatge que s'espera que augmenti a mesura que creix la població d'Àfrica.

Rússia també és el venedor principal d'armes a l'Àfrica i controla la meitat del mercat. Les armes russes es venen a 14 països africans. Algèria, Egipte i Angola abasten el 94% del valor de les vendes d'armes a la regió.