Policia al Pakistan / @EP

El balanç de víctimes a causa de l'atemptat suïcida perpetrat aquest dilluns a l'interior d'una mesquita a la ciutat pakistanesa de Peshawar, capital de la província de Jiber Pajtunjua (nord), ha augmentat a 28 morts i prop de 150 ferits, segons han confirmat les autoritats.

Alhora, l'explosió ha provocat l'esfondrament de part de la teulada de la mesquita, per la qual cosa es tem que hi hagi nombroses víctimes encara atrapades entre la runa, tal com ha informat el diari pakistanès 'Daily Jang'.

El cap de la Policia de Peshawar, Ejaz Jan, ha indicat que de moment es desconeix quantes persones es troben atrapades entre les runes de la mesquita, ubicada a prop de la principal comissaria de Policia. "Estem centrats en lʻoperació de rescat", ha manifestat.

En aquest sentit, Jan ha especificat que "entre 300 i 400 policies solen participar als precs". "Si ha tingut lloc una explosió a la zona és un problema de seguretat, però una investigació en donarà més detalls", ha dit, segons ha recollit la cadena de televisió pakistanesa Geo TV.

Fonts citades per la cadena de televisió pakistanesa Geo TV han detallat que el terrorista suïcida s'havia col·locat a primera fila durant un prec que tenia lloc a la mesquita abans d'activar la càrrega explosiva que portava, sense que de moment hi hagi més detalls.

Després de l'atac, el Departament de Sanitat provincial ha declarat una "emergència mèdica" i ha demanat a tots els treballadors sanitaris que romanguin en alerta per atendre el gran nombre de víctimes.

Per part seva, l'inspector general de la Policia d'Islamabad, Akbar Nasir Jan, ha posat la capital en "màxima alerta de seguretat" després de l'atemptat, segons ha especificat la Policia d'Islamabad a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

El succés ha estat condemnat pel primer ministre del Pakistan, Shehbaz Xarif, que ha recalcat que el fet que l'atemptat hagi estat perpetrat dins una mesquita demostra que els responsables "no tenen res a veure amb l'islam".

"Aquests terroristes estan intentant causar por atacant els que defensen Pakistan", ha manifestat, i després el ministre d'Exteriors, Bilawal Bhutto-Zardari, ha promès mesures dràstiques per fer front als terroristes i als que donen suport als terroristes.

L'exprimer ministre pakistanès Imran Jan ha condemnat fermament l'atemptat i ha traslladat els seus condols a les famílies de les víctimes. "És imperatiu millorar la nostra capacitat de recopilar informació d'Intel·ligència i equipar adequadament les nostres forces policials per combatre la creixent amenaça del terrorisme", ha dit.

Les forces de seguretat pakistaneses han incrementat les últimes setmanes les seves operacions contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conegut com els talibans pakistanesos, després que el grup armat anunciés a finals de novembre la fi de l'alto el foc pactat amb les autoritats de Pakistan enmig d'uns contactes que estaven sent intervinguts pels talibans afganesos després de la presa del poder a l'Afganistan a l'agost de 2021.

El grup TTP, que difereix dels talibans afganesos en assumptes organitzatius però segueix la mateixa interpretació rigorista de l'islam sunnita, aglutina més d'una dotzena de grups de militants islamistes que operen al Pakistan, on han matat unes 70.000 persones en dues dècades de violència.