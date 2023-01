Treballs de neteja a la central nuclear de Fukushima @ep

Un reactor de la central nuclear de Takahama, al sud del Japó , ha interromput aquest dilluns automàticament l'activitat després d'activar-se una alerta per possibles anomalies, han informat les empreses responsables de la instal·lació.

En concret, el reactor, un dels quatre que de Kansai Electric Power, s'ha desactivat cap a les 15.20 (hora local) per un descens dràstic en la quantitat de neutrons, sense que en aquests moments hi hagi constància d'altres problemes a zones adjacents, segons l'agència de notícies Kiodo.

L'Autoritat de Regulació Nuclear, que investiga els fets, va confirmar que les funcions de refrigeració funciona amb normalitat, si bé no s'han aclarit exactament les causes de la decisió.

El govern regional ha explicat que es pot deure a la caiguda d'una barra de control oa un problema amb els detectors de neutrons, si bé l'empresa ha assegurat que el van examinar dijous de la setmana passada.

L'apagada d?aquest dilluns és la primera d?un reactor al Japó des del 1988 , quan una altra unitat d?aquesta mateixa central va interrompre l?activitat per una alerta similar, segons Kansai Electric.

L'energia nuclear és encara un element clau per al Japó, malgrat revisar la seva estratègia nuclear després del desastre de Fukushima el 2011. Les autoritats van decidir aleshores pausar l'aposta per l'energia atòmica, amb compromisos específics per no construir més reactors ni substituir els que s'anessin quedant obsolets.

Tot i això, a finals del 2022, el Govern del Japó va acordar prorrogar la vida útil dels reactors nuclears més enllà del límit actual, que se situa en els 60 anys, en un context de crisi energètica global. A l'últim any fiscal, només el 13,4% de l'energia consumida al Japó era pròpia.