L'avió A359/ITA Airways del Papa ha aterrat a les 14.38 hores a l'aeroport internacional de N'djili a Kinshasa , capital de República Democràtica del Congo (RDC) , on romandrà quatre dies, començant així el seu cinquè viatge a Àfrica que el portarà també al Sudan del Sud.

Els fidels de Kinshasa, capital del país catòlic més gran d'aquest continent, li han preparat una calorosa benvinguda. Inicialment previst per al juliol del 2022, el viatge va haver de ser ajornat pel mal de genoll que pateix Francisco, de 86 anys, que es desplaça en cadira de rodes, així com pels problemes de seguretat a Goma, al nord-est del país, etapa que finalment va ser cancel·lada.

El Pontífex argentí portarà en el 40è viatge internacional un missatge de pau i reconciliació a aquest país assotat per la violència i la misèria. A la RDC, amb aproximadament 100 milions d'habitants, dels quals dos terços viuen amb menys de 2,15 dòlars al dia, el Pontífex parlarà "dels enfrontaments armats i l'explotació" que pateix aquest país ric en recursos naturals, però amb una població empobrida, segons va avançar a l'àngelus dominical. Sobre el Sudan del Sud, ha lamentat que és un país "destrossat per anys de guerra que han obligat tantes persones a viure desplaçades i en condicions de gran penúria".

Durant el vol, el Papa ha demanat una oració per tots aquells que van intentar creuar el Sàhara "a la recerca d'una mica de llibertat" sense aconseguir-ho durant el vol que porta a la República Democràtica del Congo (RDC), segons ha informat el Vaticà.

"Ara mateix estem creuant el Sàhara. Pensem una mica, en silenci, una oració per totes aquelles persones que, a la recerca d'una mica de consol, una mica de llibertat, el van creuar i no ho van aconseguir", ha assegurat. També ha lamentat que tantes persones pateixin arribant al Mediterrani i després d'haver creuat un desert i siguin portades a 'lagers' (camps de concentració) i hi pateixen.