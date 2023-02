L'objecte identificat com a globus espia. Foto: Europa Press



El Pentàgon va informar, el passat dijous 2 de gener, que l' Exèrcit nord-americà ha estat rastrejant els últims dies un presumpte globus espia xinès, que es trobaria a gran altitud, sobre l'espai aeri nord-americà.

"Els Estats Units van detectar i estan rastrejant un globus de vigilància a gran altitud que es troba sobre el territori continental dels Estats Units en aquest moment", va apuntar el portaveu del Pentàgon, el general Pat Ryder.

De la mateixa manera, ha precisat que el globus "no presenta una amenaça militar o física per a les persones a terra" i ha indicat que "viatja actualment a una altitud molt per sobre del trànsit aeri comercial", tot i que no ha especificat on es trobaria. Per això, va assegurar que els militars haurien decidit no enderrocar-lo des de l'aire, després de rebre ordres del president Joe Biden, assessorat per alts funcionaris de Defensa del seu gabinet.

Fins ara, ha estat vist sobre Billings (a l'estat de Montana), dimecres 1. Així mateix, hauria volat sobre Illes Aleutianes (Alaska) a través del Canadà i de nou cap a l'estat de Montana.