Les Forces Armades nord-americanes han enderrocat el presumpte globus espia xinès una vegada ja estava sobre aigües de l'oceà Atlàntic i després d'haver travessat tot el país de costa a costa, segons apunten les autoritats nord-americanes.

El secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha explicat que l'aparell estava sent utilitzat per les autoritats xineses per "vigilar llocs estratègics als Estats Units continental", ha publicat la CNN.

Des del Pentàgon, el president nord-americà, Joe Biden, va donar dimecres passat l'autorització per iniciar la missió que acabaria enderrocant el globus "tan aviat com es pugui per complir la missió sense risc indegut per a vides nord-americanes que estiguin sota la trajectòria del globus" .

El Departament de Defensa ha desenvolupat diverses opcions per enderrocar el globus amb seguretat sobre les nostres aigües territorials mentre vigilava la seva ruta i les seves activitats de recopilació d'informació d'intel·ligència”, afegeix Austin. El cap del Pentàgon ha confirmat que l'operació s'ha desenvolupat en coordinació amb el Govern del Canadà.

"Aquesta acció deliberada i legítima demostra que el president Biden i el seu equip de seguretat nacional sempre anteposen la seguretat del poble nord-americà i responen amb eficàcia a la inacceptable violació de la nostra sobirania", ha recalcat.

Les restes del globus seran ara portades a un laboratori de la policia federal nord-americana (FBI) per fer una anàlisi completa per personal dels serveis d'intel·ligència, segons fonts citades per la CNN.