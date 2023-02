Oficina del líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei. | @ep

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha acceptat una proposta de la Judicatura del país per "indultar o reduir la pena d'un nombre significatiu" d'acusats i condemnats per la participació en les protestes contra la mort, l'any passat, sota custòdia de la jove kurdo-iraniana Mahsa Amini, per portar presumptament mal posat el vel islàmic, informa l'agència oficial de notícies iraniana IRNA.

D'acord amb els termes estipulats per la Judicatura, serien mereixedors d'aquesta amnistia aquells imputats i condemnats que "no hagin comès espionatge, homicidi dolós o lesions, ni destrucció de la propietat pública".

Segons l'ONG Hrana, un total aproximat de 19.600 persones han estat detingudes des de l'esclat de les protestes, de les quals 713 ja han estat condemnades per un tribunal iranià. Almenys quatre persones han estat executades i 109 estan amenaçades per la possibilitat d'acabar al corredor de la mort.