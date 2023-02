El expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf. | @ep

La família del general retirat va anunciar el passat mes de juny l'ingrés del líder pakistanès a l'Hospital Americà de Dubái per un agreujament de l'amiloïdosi que patia, una malaltia rara que es dona quan una proteïna anormal s'acumula als òrgans i interfereix amb les funcions normals del cos.

Després de la confirmació familiar, l'exèrcit pakistanès ha comunicat les seves "més sinceres condolences" per la defunció, com també les ha traslladat el president del Pakistan, Arif Alvi, que ha orat "pel descans etern de l'ànima del difunt i el coratge de la família en dol per suportar aquesta pèrdua".

Musharraf va arribar al poder el 1999 després d'un cop d'estat contra l'exprimer ministre Nawaz Sharif. Dos anys després, es convertiria en un aliat clau dels EUA arran dels atemptats de l'11 de setembre durant un mandat caracteritzat en bona part per les seves pràctiques d'opressió i abusos dels Drets Humans.

Aquesta deriva totalitària va ser, a més, especialment durant els últims anys del seu mandat. El 2007 va suspendre la Constitució, va imposar la llei marcial, va destituir el president del Tribunal Suprem i va arrestar activistes i advocats, la qual cosa va provocar protestes massives a tot el país.

Musharraf va dimitir el 2008, després del qual va viatjar a Dubai i Londres en un exili autoimposat durant quatre anys. Al març del 2012, Musharraf va tornar al país amb l'objectiu de liderar el seu partit en les eleccions legislatives, però un tribunal el va desqualificar de la cursa electoral i va quedar exposat en una bateria de càrrecs contra seu per les accions que va dur a terme mentre estava en el poder.

El 2019, Musharraf va ser declarat culpable de traïció per suspendre la Constitució i imposar l'estat d'excepció el 2007. Va acabar condemnat a mort, però la sentència va ser finalment revocada. "Vaig servir la nació i vaig prendre decisions pel bé del país", va al·legar aleshores com a defensa.