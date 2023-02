Foto: Twitter (@_talhahashmi)



Les autoritats sirianes han informat aquest dilluns 6 de febrer que almenys 1.300 persones han mort i més de 5.000 han resultat ferides després que s'hagi produït un terratrèmol de magnitud 7,4 al sud de Turquia, a prop de la frontera amb Síria, seguit de nombroses rèpliques.



Un portaveu del Ministeri de Sanitat de Síria ha indicat que el balanç, que és provisional, inclou víctimes de diverses ciutats com la capital, Alep, al nord del país; Hama, a 140 quilòmetres cap al sud de la capital; o Latakia, a l'oest, segons l'agència de notícies Sana.

A més, s'ha implementat un pla general d'emergència i proveïment als llocs afectats, mentre que s'han enviat equips mèdics, incloses ambulàncies i clíniques mòbils, de diverses regions.

Les autoritats del país han assenyalat que hi ha diverses desenes d'edificis residencials, ubicats a diversos barris, que s'han esfondrat com a conseqüència dels sismes. De fet, el president de Síria, Baixar al-Àssad, ha convocat una reunió d'emergència del Consell de Ministres per discutir els danys del terratrèmol.



D'altra banda, el director general del Centre Nacional Sísmic, Raed Ahmed, ha explicat a Sana que aquest terratrèmol és "el més fort" des del 1995, quan es va instal·lar la xarxa nacional de monitorització sísmica. Amb tot, el Ministeri de Defensa del país ha anunciat la mobilització de totes les seves unitats, formacions i institucions a totes les governacions per brindar ajuda immediata i assistència urgent a les persones afectades.