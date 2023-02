El primer globus va ser enderrocat per les forces armades nord-americanes. Foto: Contacte Photo



El Govern de la Xina ha confirmat aquest dilluns 6 de febrer que el globus detectat a Amèrica Llatina , similar a l'artefacte enderrocat dissabte passat 4 per les forces armades dels Estats Units sobre l'oceà Atlàntic, també és seu, encara que ha insistit novament que només té "propòsits civils".

Segons la versió donada pel govern del gegant asiàtic, aquest dispositiu hauria entrat "per error" a l'espai aeri de diversos països, entre els quals Colòmbia, empès per les condicions meteorològiques, segons ha explicat la portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning .

La Xina, ha insistit, respecta el dret internacional i "no representa cap amenaça per a cap país". Mao ha evitat respondre no obstant a preguntes específiques sobre els motius exactes de la pèrdua de control de globus en un període de temps tan curt: "No sóc una experta". En el que sí que ha insistit la portaveu és a catalogar d'"inacceptable i irresponsable" la decisió adoptada per les autoritats nord-americanes davant del que Pequín considera un "incident aïllat", segons declaracions recollides per Bloomberg .

El viceministre d'Exteriors xinès, Xie Feng, ha traslladat a l'Ambaixada dels Estats Units a la Xina el malestar del Govern. La Xina s'oposa de manera "ferma i contundent" a l'enderrocament i "es reserva el dret de prendre noves mesures com a resposta", encara per aclarir, informa la cadena oficial CGTN .