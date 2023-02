Terratrèmol a Turquia / @EP

El terratrèmol de magnitud 7,7 que ha sacsejat Turquia i Síria segueix esgarrifant tot aquell que veu les seves imatges. Amb gairebé 2.400 morts ja al recompte oficial, aquest succés s'ha convertit en un dels més terribles de la seva història. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha assenyalat que el succés és "el desastre més gran des del terratrèmol del 1939", que va deixar més de 30.000 morts. Les autoritats estimen que s?han registrat més d?un centenar de rèpliques del primer gran sisme.



Hi ha diversos monuments i edificis emblemàtics que han acabat destruïts, com per exemple, el castell de Gaziantep . Es tractava d'un castell que era patrimoni de la UNESCO i una joia que feia gairebé 2.000 anys que estava dreta. Construït sobre un turó, el mur s'ha esfondrat completament i els enderrocs de pedra han quedat escampats per la carretera.

Un altre dels monuments que també han quedat danyats són la Mesquita Sirvani , que es va construir sobre el segle XVII.

Captura de pantalla de la Mesquita Sirvani / Google Street

La Mesquita Yeni també ha vist seriosament danyada la seva estructura.

A İskenderun, l'Església Catòlica també s'ha vist reduïda a cendres després de gairebé 200 anys de vida.