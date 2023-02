Ahmed després de ser rescatat

Els rescatistes a Síria van fer servir un bec, un martell pneumàtic i una torxa per rescatar un nen atrapat entre les ruïnes de casa seva esfondrada després que un terratrèmol de magnitud 7,8 sacsegés la regió dilluns. L'impressionant vídeo del rescat mostra els membres de la Defensa Civil de Síria, coneguts com a Cascos Blancs, treballant per salvar el nen anomenat Ahmed, que va ser tret de les runes de casa seva caiguda al llogaret de Qatma, just al nord d'Alep .

Al vídeo es pot escoltar Ahmed, amb sang a la roba i esgarrinxades al cos, plorant mentre un rescatista el pren als braços.

Cascos Blancs immediatament va portar Ahmed cap a l'ambulància, donant-li oxigen mentre semblaven córrer cap a un centre mèdic, on va ser tractat per les ferides. No és clar què va passar amb els pares d'Ahmed. No se sap l'edat del nen.

L'enorme terratrèmol va sacsejar el sud-est de Turquia i Síria dilluns a la matinada i ja s'ha cobrat la vida de 2.300 persones . L´Organització Mundial de la Salut va dir que s´espera que el nombre de morts augmenti significativament.