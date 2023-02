Terratrèmol de Turquia i Síria / @EP

El balanç de víctimes mortals a causa dels terratrèmols registrats dilluns al sud de Turquia, a prop de la frontera amb Síria, ha pujat a més de 5.000 , segons els últims balanços oficials, que inclouen prop de 3.500 morts en territori turc.

El vicepresident de Turquia, Fuad Oktay, ha indicat aquest dimarts a primera hora que fins ara s'ha confirmat la mort de 3.419 persones, mentre que més de 20.500 han resultat ferides a causa dels sismes, tal com ha recollit l'agència estatal turca de notícies, Anatòlia.

L' Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD) calcula que més de 6.200 edificis han quedat completament destruïts, principalment com a conseqüència del terratrèmol de 7,4 que va sacsejar el país de matinada i d'un sisme posterior, ja al migdia, que va arribar a la magnitud 7,6 a l'escala de Richter.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va assenyalar que el succés ha estat "el desastre més gran des del terratrèmol del 1939" , que va deixar més de 30.000 morts. Les autoritats estimen que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques del primer gran sisme.

D'altra banda, el terratrèmol ha deixat 812 morts i 1.449 ferits a les zones de Síria controlades per les autoritats, segons dades del Ministeri de Sanitat sirià recollits per l'agència estatal siriana de notícies, SANA. Aquestes dades corresponen a les províncies d'Alep, Hama, Latakia, Tartus i les zones d'Idlib a les mans de les forces governamentals.

"L'alerta continua a tots els establiments de salut públics i privats, i tots els quadres de salut estan treballant al màxim de la seva capacitat, i s'està coordinant la resposta contínua a les diverses governacions", diu un comunicat de la cartera de Sanitat siriana al vostre perfil de Facebook.

A les xifres governamentals sirianes cal sumar 790 morts i més de 2.200 ferits a les zones controlades pels rebels a les províncies d'Idlib i Alep (nord-oest), segons ha dit la Defensa Civil de Síria, coneguda com a cascos blancs, a a través del seu compte a Twitter, on ha lamentat "la catàstrofe i la devastació" causada pel sisme.

Els 'cascos blancs' han ressaltat que "els esforços de recerca i rescat continuen 29 hores després del terratrèmol al nord-oest de Síria, enmig de dures condicions". "S'espera que la xifra de morts augmenti de forma dramàtica, ja que hi ha centenars de persones encara atrapades entre la runa", ha alertat.

Per això, han fet una crida a "totes les organitzacions humanitàries i organismes internacionals perquè brindin suport material i assistencial a les organitzacions" per tal de "donar resposta a aquest desastre i ajudar de manera urgent les víctimes del terratrèmol". Així, han detallat que uns 210 edificis "s'han esfondrat totalment" a causa del sisme, mentre que més de 440 han quedat "parcialment destruïts" i que "milers més han patit danys".

SÍRIA DEMANA AJUDA A LA COMUNITAT INTERNACIONAL

El representant permanent de Síria a les Nacions Unides, Bassam Sabbagh, ha descrit al secretari general de l'ONU, António Guterres els esforços sirians pel que fa al devastador terratrèmol, segons ha informat l'agència de notícies Sana.

A la carta, Sabbagh ha sol·licitat als Estats membres i els socis de l'organisme internacional "atendre la mà solidària per donar suport als esforços del Govern sirià per fer front al desastre humanitari, especialment pel que fa a la recerca de supervivents i el rescat dels atrapats sota la runa".

El diplomàtic sirià ha reafirmat la posició del país per coordinar-se amb les Nacions Unides per brindar ajuda humanitària a tots els seriosos a tot el país, posant èmfasi que Síria "està llesta per brindar assistència" mitjançant la cooperació "amb aquells els que vulguin proporcionar ajuda als sirians.

D'altra banda, han arribat a territori sirià els primers avions amb ajuda humanitària per als afectats pel terratrèmol. Es tracta de dos avions amb bandera iraquiana, que han aterrat a l'aeroport de Damasc. El Ministeri d'Exteriors de l'Iraq, que ha explicat que "el que li va passar a Síria", va afectar "tothom", ha precisat que cada aeronau té 70 tones d'aliments, medicines i mantes.

Així mateix, l'Iran ha enviat a Damasc un avió amb ajuda humanitària per a les víctimes dels terratrèmols. L'ambaixador de l'Iran a Damasc, Mahdi Sobani, ha expressat els seus condols a Síria i ha ressaltat que l'avió trasllada 45 tones d'aliments, llençols, botigues, medicines, subministraments mèdics i altres materials en què ha descrit com "el primer paquet" d'ajuda per part de Teheran.