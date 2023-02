Turquia, Adana: Rescatistes i ciutadans busquen supervivents entre la runa d'un edifici esfondrat després d'un terratrèmol de magnitud 7,8 que va assolar Turquia i Síria. Foto: Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa

Data: 06/02/2023.

Els equips d'emergència turcs han aconseguit rescatar aquest dimarts una mare i el seu nadó de sis mesos després de prop de 29 hores atrapats sota la runa d'un edifici esfondrat a Hatay a causa dels terratrèmols registrats dilluns al sud del país, a prop de la frontera amb Síria.

Segons informacions recollides per l'agència estatal turca de notícies, Anatòlia, els treballadors de recerca i rescat van sentir una veu entre la runa d'un edifici d'apartaments en un carrer del districte d'Odabasi, i després van aconseguir localitzar Hulya Yilmaz i el nadó.

Tots dos van ser traslladats a un hospital de la zona per rebre tractament, sense que ara com ara hi hagi més detalls sobre el seu estat, mentre que les tasques de recerca i rescat de possibles víctimes a la zona continuen. El rescat va tenir lloc després que quatre persones --una mare i els seus tres fills-- van ser trobades amb vida entre la runa d'un edifici unes 24 hores després del primer sisme de magnitud 7,4.

Així mateix, una dona de 24 anys va ser rescatada unes 27 hores després del terratrèmol quan va ser localitzada entre la runa d'un edifici de set plantes a la província de Kahramanmaras , mentre que un home de 26 anys i un nen de tres anys van ser localitzats amb vida a Malatya després de 22 hores atrapats.

L'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD), dependent del Ministeri d'Interior turc, va indicar que prop de 13.740 membres dels equips de cerca i rescat treballen a les zones afectades, on van enviar 300.000 llençols, més de 41.500 tendes de campanya, prop de 100.000 llits i material de calefacció i cuina, segons ha recollit el diari Daily Sabah.