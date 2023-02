Un ramader d'Arizona va ser acusat d' assassinat en primer grau i se li va fixar una fiança d' 1 milió de dòlars després de matar un ciutadà mexicà al ranxo a menys de 50 metres de la frontera amb els EUA .

George Alan Kelly, de 73 anys, va ser acusat d'assassinat en primer grau per disparar el 30 de gener Gabriel Cuen-Butimea, de 48 anys, en la seva propietat als afores de Nogueres, Arizona, va dir l'oficina de l'algutzir del comtat de Santa Creu.

Les autoritats creuen que Cuen-Butimea era ciutadà mexicà pel fet que portava una credencial d'elector mexicà. Abans de ser assassinat vivia a Nogueres , Mèxic , separat per la frontera d'una ciutat nord-americana amb el mateix nom.

Nogueres - GOOGLE MAPS

Cuen-Butimea tenia antecedents de creuar il·legalment la frontera entre els Estats Units i Mèxic i havia estat deportat en múltiples ocasions, la més recent el 2016, segons fonts governamentals.

Quan algú ha estat deportat, el govern dels EUA li prohibeix tornar a ingressar al país durant cinc o 10 anys , i els reincidents tenen una prohibició més perllongada o permanent, segons el motiu de la deportació.

Hores abans del tiroteig fatal, les autoritats van rebre una trucada d'algú a l'àrea que es va identificar com a “Allen”, dient que hi havia un “possible tirador actiu” al ranxo, va informar Nogales International. La persona que va trucar els va dir als oficials de la Patrulla Fronterera que hi havia un “grup de persones corrent” i va dir que “no estava segur de si també li estaven disparant”.

EL GRANGER

Kelly li va demanar a un jutge en la seva audiència a la cort que reduís la seva fiança d'1 milió de dòlars per poder tornar amb la seva dona, dient que ella no podia cuidar el seu ranxo. "Ella és allà sola… ningú per cuidar-la, el bestiar o el ranxo", va dir, segons Daily Mail.

Durant la seva compareixença davant el tribunal, Kelly li va dir al jutge que és ranxer, encara que sembla que també és autor de llibres de ficció autoeditats que descriuen la vida com a ranxer a prop de la frontera entre els Estats Units i Mèxic.

En una història disponible en línia titulada "Molt més enllà de la tanca fronterera", els personatges ficticis amb noms que coincideixen amb els d'ell i la seva dona "havien de patrullar el ranxo cada dia, armats amb AK-47", semblant a com els grups de milicians ciutadans armats patrullen la frontera a Arizona.

El tiroteig ha sacsejat el veïnat de Kino Springs, i els residents diuen que mai abans no s'havien sentit insegurs a la ciutat fronterera.