De vegades, una imatge es converteix en la millor manera d'explicar una tragèdia. Aquest és el cas de la imatge que us compartim a continuació, d'un pare agafant la mà de la seva filla morta, enterrada pels enderrocs d'un edifici a Turquia .

L'angoixant imatge va ser presa a Kahramanmaras, Turquia, on els rescatistes treballaven per recollir les runes d'un edifici d'apartaments que va ser enderrocat per un terratrèmol de magnitud 7,8 dilluns.

La foto mostra Mesut Hancer, vestit amb un abric taronja brillant amb ratlles reflectants, assegut sobre un munt de runes i sostenint la mà sense vida de la seva filla de 15 anys, Irmak, que sobresurt de sota d'un enorme bloc de formigó que es havia esfondrat sobre el llit de la nena, aixafant-lo fins a la mort.

Segons els darrers recomptes, el terratrèmol ha matat almenys 5.100 persones a Síria i Turquia.