Les imatges de la primera dama dels Estats Units, Jill Biden -esposa del president Joe Biden-, besant als llavis el marit de la vicepresidenta Kamala Harris , Doug Emhoff , s'han viralitzat a les xarxes socials.

L'acostament íntim va passar abans del Discurs de l'Estat de la Unió a Capitol Hill dimarts (8 de febrer). El moment viral ha estat compartit per diversos periodistes destacats als EUA a Twitter.

El vídeo mostra Jill caminant cap a Doug Emhoff, i de cop li fa un petó als llavis. La forma inusual de saludar-se en va prendre a molts per sorpresa. Tot i això, les persones que estaven al voltant de Jill Biden i Doug Emdoff no semblaven sorpreses pel gest, per la qual cosa pot ser que es tracti d'un efecte visual produït per l'angle de la càmera . De moment, la Casa Blanca no s'hi ha pronunciat.