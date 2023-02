Un operatiu de rescat. Foto: Contacte Photo



La xifra de morts a causa dels terratrèmols registrats el dilluns 6 de febrer al sud de Turquia , a prop de la frontera amb Síria , ha pujat a més de 17.000 persones , inclosos prop de 14.000 en territori turc, segons els últims balanços publicats per les autoritats dels dos països i la Defensa Civil Síria, els cascos blancs.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha elevat a 14.014 les víctimes mortals a causa dels sismes i ha indicat que també han deixat 63.794 ferits, alhora que ha recalcat que l'estat d'emergència anunciat dimarts serà aprovat durant la jornada pel Parlament , segons ha recollit l'agència estatal turca de notícies, Anatòlia .

El Govern ha creat un Centre de Gestió de Crisi al Ministeri de Defensa per "enfrontar aquest gran desastre", per transportar el personal i l'equip de rescat a través d'un pont d'ajuda aèria. El president turc va dir dimarts que el país "fa front a un dels desastres més grans no només en la història de la República, sinó també de la regió i del món".

Per la seva banda, el sisme ha deixat més de 3.000 persones mortes i 5.000 ferides a Síria, dels quals 1.262 morts i 2.285 ferits s'han registrat a les zones de Síria controlades per les autoritats, segons dades del Ministeri de Sanitat sirià recollits per la agència estatal siriana de notícies, SANA. Aquestes dades corresponen a les províncies d'Alep, Hama, Latakia, Tartus i les zones d'Idlib a les mans de les forces governamentals.

"Estem en una carrera contra el temps i treballant amb les màximes energies disponibles i amb la cooperació de totes les parts", diu un comunicat del Ministeri de Sanitat sirià, que assenyala que l'Executiu del país han repassat les mesures d'emergència que regeixen la situació.