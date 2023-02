Un moment de la intervenció de Zelenski. Foto: Europa Press



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha reivindicat aquest dijous 9 de febrer davant el ple del Parlament Europeu l'adhesió d' Ucraïna a la Unió Europea , insistint que, de facto , la lluita de les tropes ucraïneses davant de l'Exèrcit rus n'és un exemple de la defensa del model europeu. "Europa serà Europa mentre en cuidem", ha apuntat en el seu discurs.

En una sessió extraordinària convocada per la presència de Zelenski a Brussel·les, el dirigent ucraïnès ha defensat davant dels parlamentaris els passos fets per Kíev a les reformes europees, uns avenços que escomet al mateix temps que lliura una guerra contra Rússia. "No farem un pas enrere. No perdrem el temps, estem canviant i Europa serà sempre Europa mentre cuidem d'ella i del mode de vida europeu", ha declarat.

Zelenski ha emmarcat la lluita de les forces ucraïneses en la defensa de la mateixa Europa, insistint que l'agressió russa no se circumscriu només a Ucraïna sinó que afecta tots els valors que representa la UE. Les tropes ucraïneses combaten les forces "antieuropees" de Moscou, ha recalcat el president ucraïnès, que ha denunciat que el règim rus pretén que Europa torni a la "realitat inhumana" de la dècada dels 30 i 40 del segle passat.

"Però Europa ha de dir no. Nosaltres els ucraïnesos al camp de batalla defensem Europa de les forces més antieuropees", ha assenyalat per referir-se a l'eventual ingrés d'Ucraïna al bloc com "el camí a casa" dels ucraïnesos per compartir la "història comuna europea".