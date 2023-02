Kíev / @EP

La regió de Kíev ha estat escenari aquest divendres de diverses explosions després d'una nova onada de bombardejos russos, i les autoritats ucraïneses han confirmat que els seus sistemes de defensa aèria estan treballant a la zona per fer front a l'ofensiva, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes.

"La defensa aèria treballa a la regió de Kíev", ha dit l'oficina del governador regional, que ha recomanat als ciutadans "estar en els refugis o llocs segurs". "Mantinguin el silenci informatiu i la pau. Creiem en els nostres soldats", ha manifestat a través del seu compte a Telegram.

L'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, ha indicat que "les restes d'un coet han causat danys a un cotxe i la teulada d'una residència privada al districte d'Holosiivksi". "L'atac amb míssils continua. Romanguin als refugis", ha recalcat.

Hores abans, les autoritats d'Ucraïna havien denunciat una sèrie d'atacs per part de l'Exèrcit de Rússia contra "instal·lacions d'infraestructura crítica" a la ciutat de Khàrkiv (est), mentre que han declarat l'alerta aèria a totes les regions del país a causa dels atacs amb míssils per part de Moscou.

Per la seva banda, l'empresa elèctrica ucraïnesa Ukrenergo ha confirmat "talls d'electricitat" a diverses parts del país a causa dels "atacs terroristes amb míssils contra el sistema energètic". "Els russos han atacat infraestructura energètica amb drones i míssils", ha apuntat, abans de ressaltar que ha posat en marxa "mesures preventives" per contenir els danys.

Aquest divendres a la matinada, la portaveu del Comandament Sud de l'Exèrcit d'Ucraïna, Natalia Humenyuk, havia ressaltat que Rússia "prepara un pla d'acció molt similar a un atac massiu amb míssils", segons l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform. "L'enemic prepara un cop amb míssils", va assegurar, abans d'especificar que Moscou ha posat en postura de combat tres embarcacions de guerra al mar Negre.