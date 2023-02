L'eurodiputat socialista belga Marc Tarabella. Foto: Parlament Europeu



L' eurodiputat socialista belga Marc Tarabella , la immunitat del qual va ser suspesa pel Parlament Europeu la setmana passada a petició de la justícia de Bèlgica, ha estat detingut aquest divendres 10 de febrer per ser interrogat en relació amb la trama de corrupció coneguda com Qatargate pel presumpte pagament de suborns per part de Qatar, Marroc i Mauritània per guanyar pes polític i financer a la Unió Europea.

Tarabella, a qui el considerat capitost de la xarxa corrupta, l'exeurodiputat socialista italià Antonio Panzeri, assenyala com a receptor entre 120.000 i 140.000 euros a canvi de suavitzar la seva postura sobre el Mundial de futbol de Qatar, defensa des que va saltar l'escàndol al desembre que no ha participat en tals corrupteles .

Tot i això, la Fiscalia federal belga ha informat del seu arrest per prestar declaració al llarg de les pròximes hores davant el jutge que instrueix el cas, que després decidirà sobre la seva situació.

Un cop suspesa la seva immunitat europarlamentària que impedia a les autoritats actuar contra ell, els investigadors han procedit a diversos registres aquest divendres 10 del matí, inclòs un a Lieja per localitzar una caixa forta pertanyent a Tarabella.

En el curs d'aquesta actuació, segons ha precisat la Fiscalia en un comunicat, també han estat registrats diversos despatxos a l'ajuntament del municipi d'Anthisnes, del qual el socialista belga és alcalde.