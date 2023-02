La ministra de Defensa, Margarita Robles, a Jaén @ep

Efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) desplaçats a Turquia han rescatat aquest divendres amb vida dos germans (un nen i una nena) i la seva mare cinc dies després del fort terratrèmol que es va registrar dilluns passat a aquell país ia Síria .

La notícia ha avançat la ministra de Defensa, Margarita Robles, durant la seva participació en un acte a Jaén. "En aquest moment, els homes i dones de la UME que són a Turquia en aquest drama tan terrible que estan vivint acaben de rescatar amb vida un nen i una nena, i estan a punt de rescatar la mare" , ha anunciat compartint la notícia que li acabaven de comunicar per telèfon.

El Ministeri de Defensa ha confirmat poc després el rescat dels dos menors a la localitat turca de Nurdagui i, una hora després, el de la mare, també amb vida.

Els efectius de la Unitat Militar d'Emergències van sortir dilluns a Turquia per col·laborar en les tasques d'emergència i de rescat de supervivents i dimarts els va ser assignada la zona de Gaziantep, un districte de 60.000 habitants.

Aquest dijous, els efectius de la unitat militar d'emergències es van desplaçar a la localitat de Nurdagui per treballar en el rescat de persones que estaven atrapades sota la runa i amb què havien aconseguit contactar telefònicament . Allà han treballat sense descans durant hores fins a aconseguir el rescat dels dos menors i la seva mare aquest divendres.

EMOCIÓ DE ROURES



"Quan he parlat amb els que hi són no he deixat d'emocionar-me, i volia compartir aquí aquesta emoció amb tots vostès", ha abundat la titular de Defensa, que, al fil d'aquest episodi, ha reivindicat "el valor de les emocions" , defensant que "a la política, com a la vida, és important sentir i tenir emocions".

Margarita Robles ha subratllat que, "una vegada més, es posa en relleu com la solidaritat mou el món", i ha destacat, en la seva condició de ministra de Defensa, "l'esforç que fan els homes de les nostres Forces Armades en qualsevol moment, lloc i situació", i en aquesta línia ha posat en relleu que els efectius de la UME estan "tirant hores i hores sense dormir" amb "operacions molt laborioses".

Ha afegit que, "quan van marxar per a Turquia" aquests efectius, ella "els deia que el fet de salvar només una vida ja és suficient", i ha subratllat que, "per descomptat, estan ajudant", cosa que "avui es plasma en això", segons ha subratllat abans de concloure valorant com "una bona notícia" aquest rescat "dins el drama i el terrible dolor que suposa aquest terratrèmol".