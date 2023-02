Una aturada sorpresa a l'Aeroport d'Orly paralitza la meitat dels vols. | @eigustinita



Unes 500.000 persones han sortit aquest dissabte als carrers de París, segons la Confederació General de Treballadors (CGT), en una nova protesta contra la reforma de pensions que planeja el Govern del president Emmanuel Macron, una xifra a la qual caldria sumar l'assistència a les aproximadament 240 convocatòries de protesta per tota França.

La Prefectura de la Policia parisenca ha recomptat 94.000 assistents, la qual cosa, en qualsevol cas, confirmaria que es tracta de la protesta més multitudinària des que van començar les mobilitzacions contra la reforma de les pensions.

Els sindicats havien convocat a "tota la població" a manifestar-se aquest dissabte "encara més massivament" que dimarts passat, quan unes 757.000 persones van sortir al carrer a tota França, segons xifres del Ministeri de l'Interior, gairebé dos milions segons els sindicats. L'objectiu declarat és "paralitzar França" el proper 7 de març.

La jornada de protesta s'ha desenvolupat de forma majoritàriament pacífica, però la Prefectura de la Policia notificat alguns danys materials. La Policia ha intervingut en diverses ocasions: en un intent d'assalt a una sucursal bancària al bulevard de Voltaire, després a una agència d'assegurances i posteriorment a un restaurant de menjar ràpid a la plaça de Léon Blum.

A més, "individus radicals" van intentar causar danys al carrer de Charonne a l'inici d'una "marxa salvatge" poc després de les 15.00 hores. Vuit persones van ser detingudes segons l'informe de les 16:30 hores de la Prefectura de Policia enviat a FranceInfo.

El succés més destacable ha tingut lloc en l'aeroport internacional d'Orly, al sud de París, on un atur sorpresa ha obligat la cancel·lació de la meitat dels vols.

El Govern francès segueix plantejant elevar gradualment l'edat de jubilació fins a situar-la en els 64 anys --dos per sobre dels 62 actuals-- i augmentar el període de cotització requerit per accedir a la pensió màxima. El text elimina també els privilegis específics de certs grups.

No obstant això, el Govern no té garantida la majoria per treure endavant una reforma, que ha rebut crítiques des de tots dos costats de l'espectre polític. L'excandidat presidencial de la França Insubmisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha reclamat al president del país, Emmanuel Macron, que sigui "raonable" i no "autoritari".