Una església portuguesa. Foto: Wikipedia

Un mínim de 4.815 menors van patir abusos sexuals per part de membres del clergat catòlic a Portugal des del 1950, segons la investigació d'una comissió independent que ha presentat les conclusions aquest dilluns 10 de febrer. Tot i que el psiquiatre infantil Pedro Strecht, durant la presentació de l'informe final, ha dit que és impossible certificar la xifra exacta, assegura que ha passat a "un nombre mínim de 4.815 víctimes".

Tot i això, del total de les denúncies rebudes, la comissió únicament ha pogut enviar a la justícia portuguesa 25 casos perquè la pràctica totalitat de la resta han prescrit . Tot i això, la comissió treballa per elaborar una llista amb els presumptes abusadors que encara avui estan en actiu.

La majoria dels abusadors eren homes (96%) i sacerdots (prop del 70%). Els episodis van tenir lloc en diferents instal·lacions propietat de l'església, com ara centres d'acollida, seminaris escoles o institucions esportives. La mitjana d'edat de les víctimes gairebé no superava els 11 anys i ara la majoria té uns 52 anys. Per zones, els delictes es van registrar a tot el país, amb especial incidència a Lisboa, Porto i Braga, tres de les quatre més poblades del país.

El Papa Francesc té previst viatjar a aquest país a l'estiu, per a les Jornades Mundials de la Joventut, i es podria reunir amb algunes de les víctimes, segons va apuntar l'arquebisbe auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.