Glen VanHerk - EUA

El general de la Força Aèria dels EUA . que supervisa l?espai aeri d?Amèrica del Nord va dir diumenge després d?una sèrie d?enderrocaments d?objectes no identificats que no descartaria extraterrestres ni cap altra explicació encara, explicant que s?ha d?esperar al?explicació dels experts d?intel·ligència dels EUA.

Quan se li va preguntar si havia descartat un origen extraterrestre per a tres objectes aeris derrocats per avions de combat nord-americans, el general Glen VanHerck va dir: "Deixaré que la comunitat d'intel·ligència i la comunitat de contraintel·ligència ho esbrinin. No ho he descartat".

"En aquest punt, continuem avaluant cada amenaça o amenaça potencial, desconeguda, que s'acosta a Amèrica del Nord amb un intent d'identificar-la", va dir VanHerck, cap del Comando de Defensa Aeroespacial d'Amèrica del Nord i del Comando Nord dels EUA .

Els comentaris de VanHerck es van produir durant una sessió informativa del Pentàgon diumenge després que un avió de combat F-16 dels Estats Units enderroqués un objecte de forma octogonal sobre el llac Huron a la frontera entre els Estats Units i el Canadà.

Els incidents dels darrers tres dies segueixen a l'enderrocament d'un globus xinès el 4 de febrer que va posar en alerta màxima les defenses aèries dels Estats Units. Funcionaris nord-americans van dir que el globus estava sent utilitzat per a vigilància. Un altre funcionari de defensa dels Estats Units, que va parlar sota condició d'anonimat, va dir que l'exèrcit no havia vist evidència que suggerís que algun dels objectes en qüestió fos d'origen extraterrestre.