El 3 de febrer passat, fa just 10 dies, es va produir una catàstrofe mediambiental als Estats Units a causa del descarrilament d'un tren que transportava materials tòxiques. Les autoritats nord-americanes van sol·licitar a uns 2.000 residents d'una localitat de l'estat d' Ohio que evacuessin els seus habitatges després del descarrilament i l'incendi posterior d'un tren que arrossegava desenes de dipòsits de combustible.

Segons va publicar The Washington Post , cinc dels prop de 50 vagons del tren descarrilat transportaven clorur de vinil , un químic perillós i vàter que s'usa als Estats Units per a la fabricació de plàstics com a revestiments de cables o materials d'embalatge. Es tracta d'un compost carcinogen que s'associa a un risc més gran de patir càncer de fetge. L'Institut Nacional del Càncer dels EUA assegura que respirar aquest químic durant períodes perllongats pot provocar càncer de pulmó o de sang, entre d'altres.

Els tècnics d'emergència van decidir iniciar una crema controlada dels vagons i dels químics que van caure a terra per evitar una explosió encara més gran. No obstant, aquesta crema va provocar que es creés una columna de clorur d'hidrogen i fosfè a tota la regió, cosa que va obligar a evacuar molts residents. Tots dos gasos poden arribar a ser letals després de ser inhalats. El fosfè fins i tot es va usar com a arma durant la Primera Guerra Mundial.

TAPAR UN CHERNOBYL?

Molts usuaris a les xarxes socials han assenyalat que és curiós que aquesta catàstrofe ambiental, que molts defineixen com un nou Chernobyl per la seva gravetat, hagi coincidit amb l'enderrocament d'un globus espia xinès i fins i tot amb declaracions governamentals que no descarten la presència de OVNIs als Estats Units. Creuen que aquest tipus d'afirmacions s'estan llançant amb un motiu clar: amagar la dimensió de l'accident químic d'Ohío. "Això del globus xinès i els ovnis no són més que cortines de fum per amagar el desastre d'Ohio", ha escrit un usuari a Twitter.

Aquestes teories de la conspiració han agafat força després que el periodista Evan Lambert , de News Nation, fos detingut per cobrir el descarrilament. Les imatges emeses per aquesta televisió van mostrar com les autoritats empenyien a terra i detenien el professional, que es trobava en una roda de premsa sobre el descarrilament del tren.

Ara, molts acusen les autoritats d'intentar imposar una apagada informativa respecte a Ohio i silenciar les veus dels professionals que volen cobrir el succés.