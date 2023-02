El president dels EUA, Joe Biden @ep

El Departament d'Estat dels EUA ha emès aquest dilluns un avís de viatge d'alt nivell per als nord-americans a Rússia . El règim de Biden va advertir tots els ciutadans nord-americans que abandonessin el país immediatament.

La Casa Blanca va advertir sobre el potencial d'assetjament i la selecció de ciutadans nord-americans per detenir-los els funcionaris de seguretat del govern rus.

L?advertiment marca el nivell més alt, el Nivell 4, de les alertes emeses pel Departament d?Estat, segons Reuters.

“No viatge a Rússia a causa de les conseqüències impredictibles de la invasió a gran escala no provocada d'Ucraïna per part de les forces militars russes, el potencial de fustigació i la selecció de ciutadans nord-americans per a la seva detenció per part dels funcionaris de seguretat del govern rus, l'aplicació arbitrària de la llei local, els vols limitats cap ai des de Rússia, la capacitat limitada de l'Ambaixada per ajudar els ciutadans nord-americans a Rússia i la possibilitat de terrorisme”, es llegeix a l'alerta .

“La capacitat del govern dels EUA per brindar serveis de rutina o d'emergència als ciutadans nord-americans a Rússia està severament limitada, particularment en àrees allunyades de l'Ambaixada dels EUA a Moscou, a causa de les limitacions del govern rus en els viatges per al personal i el personal de lambaixada, i la suspensió contínua doperacions. , inclosos els serveis consulars, als consolats nord-americans”, afegeix.