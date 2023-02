Ramzan Kadírov, president de la república russa de Txetxènia @ep

El líder de la regió russa de Txetxènia, Ramzan Kadírov, ha advertit aquest dilluns que les forces armades de Rússia encara no han utilitzat tot el seu potencial a Ucraïna i que amb prou feines han desplegat un 20% de la capacitat militar.

"Si mostréssim almenys el 20%, a totes aquestes ciutats que hi ha, on estan desplegats, no quedaria ningú" , ha remarcat Kadírov davant les càmeres de la cadena de televisió Rossiya-24.

En aquest punt, el líder txetxè, considerat un dels homes de confiança el president de Rússia, Vladimir Putin, ha alertat que a Moscou se li podria "acabar la paciència" en algun moment.

"Hem de deixar que el poble ucraïnès arribi a les seves conclusions (...) Si la situació es manté i segueixen disparant contra el nostre territori, s'acabarà la paciència i ens ordenaran acabar ràpidament", ha manifestat.